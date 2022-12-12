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Мартин Корнильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: Корнилий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Иван Петрович

Мать ребёнка: Феодора Михайловна

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Феодора Мартиновна

Мать ребёнка: Феодора Михайловна

Коровкино, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Дарья Мартиновна

Мать ребёнка: Феодора Михайловна

Коровкино, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Дарья Мартиновна

Мать ребёнка: Феодора Михайловна

Коровкино, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Коровкино, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно
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