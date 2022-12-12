Мартин Корнильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: Корнилий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Иван Петрович
Мать ребёнка: Феодора Михайловна
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Феодора Мартиновна
Мать ребёнка: Феодора Михайловна
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Дарья Мартиновна
Мать ребёнка: Феодора Михайловна
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Дарья Мартиновна
Мать ребёнка: Феодора Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно