Шавкунова (Казаковых) Федосья Алексеева
Место рождениядер. Пехашевская, Васильевская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Пехашевская, Васильевская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Евдокия Анфимова
Отец ребёнка: Шавкунов Анфим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1750
Отец ребёнка: Шавкунов Анфим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Татьяна Анфимова
Отец ребёнка: Шавкунов Анфим Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762