Шавкунова (Казаковых) Федосья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавкунова (Казаковых) Федосья Алексеева

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Место рождения

дер. Пехашевская, Васильевская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1721 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Пехашевская, Васильевская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Евдокия Анфимова

Отец ребёнка: Шавкунов Анфим Иванов

Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Шавкунов Леонтий Анфимов

Отец ребёнка: Шавкунов Анфим Иванов

Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Татьяна Анфимова

Отец ребёнка: Шавкунов Анфим Иванов

Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шавкунов Анфим Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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