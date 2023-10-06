Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 1 доп. Д. 80 Л. 498 об.–499. Метрическая книга Владимирско-Богородицкой церкви села Репьевки Бугульминского уезда Самарской губернии за 1887 год [о бракосочетавшихся] Запись № 1 27 мая... Показать все
Бракосочетание
27.05.1887
Муж: Матвей Маркелов
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 1 доп. Д. 80 Л. 498 об.–499. Метрическая книга Владимирско-Богородицкой церкви села Репьевки Бугульминского уезда Самарской губернии за 1887 год [о бракосочетавшихся] Запись № 1 27 мая... Показать все