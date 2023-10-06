Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Иванова

Екатерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

ГА РТ. Ф. 4 Оп. 1 доп. Д. 80 Л. 498 об.–499. Метрическая книга Владимирско-Богородицкой церкви села Репьевки Бугульминского уезда Самарской губернии за 1887 год [о бракосочетавшихся] Запись № 1 27 мая... Показать все
Бракосочетание
27.05.1887

Муж: Матвей Маркелов

ГА РТ. Ф. 4 Оп. 1 доп. Д. 80 Л. 498 об.–499. Метрическая книга Владимирско-Богородицкой церкви села Репьевки Бугульминского уезда Самарской губернии за 1887 год [о бракосочетавшихся] Запись № 1 27 мая... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close