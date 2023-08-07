Прасковья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Матвеевна

Прасковья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Павел Иванович

Отец ребёнка: Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Петр Иванович

Отец ребёнка: Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close