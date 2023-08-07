Прасковья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Павел Иванович
Отец ребёнка: Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Петр Иванович
Отец ребёнка: Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно