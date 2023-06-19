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Чибисова Васса Сергеевна

Место рождения

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Чибисов Сергей Васильевич

Мать: Чибисова Наталья Захаровна

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно