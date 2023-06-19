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Чибисова Васса Сергеевна
Чибисова Васса Сергеевна
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Место рождения
Жеремино
, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Дата рождения
1904
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Чибисов Сергей Васильевич
1878 г.р.
Мать
Чибисова (Селивина Силивина Селявина) Наталья Захаровна
1883 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОГ
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец:
Чибисов Сергей Васильевич
Мать:
Чибисова Наталья Захаровна
Жеремино
, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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