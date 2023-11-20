Вилягжанин Сава Нефедов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВилягжанин Сава Нефедов

Вилягжанин Сава Нефедов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
793

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Вилягжанин Евдокия Павловна

Рождение
1744

Отец: Вилягжанин Нефед Денисов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Вилягжанин Родион Савельевич

Мать ребёнка: Вилягжанин Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Ефимия

Мать ребёнка: Вилягжанин Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Вилягжанин Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Вилягжанин Анисим Савельевич

Мать ребёнка: Вилягжанин Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Вилягжанин Архип Савельевич

Мать ребёнка: Вилягжанин Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Вилягжанин Никифор Савельевич

Мать ребёнка: Вилягжанин Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Вилягжанин Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Вилягжанин Тимофей Савельевич

Мать ребёнка: Вилягжанин Евдокия Павловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close