Вилягжанин Сава Нефедов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
793
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Вилягжанин Евдокия Павловна
Рождение
1744
Отец: Вилягжанин Нефед Денисов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Вилягжанин Родион Савельевич
Мать ребёнка: Вилягжанин Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Ефимия
Мать ребёнка: Вилягжанин Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Вилягжанин Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Вилягжанин Анисим Савельевич
Мать ребёнка: Вилягжанин Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Вилягжанин Архип Савельевич
Мать ребёнка: Вилягжанин Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Вилягжанин Никифор Савельевич
Мать ребёнка: Вилягжанин Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Вилягжанин Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Вилягжанин Тимофей Савельевич
Мать ребёнка: Вилягжанин Евдокия Павловна