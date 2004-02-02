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Петрова Виктория Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.2004

Отец: не указан

Мать: Петрова Ольга Николаевна

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