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Антюшева Марфа Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

После 1886 ст.

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Антюшева Секлития Яковлевна

Отец ребёнка: Антюшев Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Антюшева Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Антюшев Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Антюшева Клавдия Яковлевна

Отец ребёнка: Антюшев Яков Михайлович

Рождение ребёнка
20.02.1858 ст.

Сын: Антюшев Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Антюшев Яков Михайлович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1861 ст.

Дочь: Кизяева Елена Яковлева

Отец ребёнка: Антюшев Яков Михайлович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
ц. Успенская (Алатырь)
Рождение ребёнка
26.05.1865 ст.

Сын: Антюшев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Антюшев Яков Михайлович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
02.05.1887 ст.

Дочь: Антюшева Агриппина Яковлевна

Отец ребёнка: Антюшев Яков Михайлович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антюшев Яков Михайлович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
ц. Успенская (Алатырь)
Смерть
После 1886 ст.
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