Антюшева Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831 ст.
Дата смертиПосле 1886 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Антюшева Секлития Яковлевна
Отец ребёнка: Антюшев Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Антюшева Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Антюшев Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Антюшева Клавдия Яковлевна
Отец ребёнка: Антюшев Яков Михайлович
Рождение ребёнка
20.02.1858 ст.
Отец ребёнка: Антюшев Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1861 ст.
Дочь: Кизяева Елена Яковлева
Отец ребёнка: Антюшев Яков Михайлович
ц. Успенская (Алатырь)
Рождение ребёнка
26.05.1865 ст.
Отец ребёнка: Антюшев Яков Михайлович
Рождение ребёнка
02.05.1887 ст.
Дочь: Антюшева Агриппина Яковлевна
Отец ребёнка: Антюшев Яков Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
ц. Успенская (Алатырь)
Смерть
После 1886 ст.