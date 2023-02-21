Куренков Семен Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1869
Рождение ребёнка
11.08.1870
Дочь: Серафима Семеновна
Мать ребёнка: Куренкова Анисия Дмитриева
Рождение ребёнка
01.10.1872
Мать ребёнка: Куренкова Анисия Дмитриева
Рождение ребёнка
1874
Сын: Куренков Михаил Семенович
Мать ребёнка: Куренкова Анисия Дмитриева
Кафтанчиково, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
14.05.1875
Дочь: Елена Семеновна
Мать ребёнка: Куренкова Анисия Дмитриева
Рождение ребёнка
1878
Сын: Куренков Никифор Семенович
Мать ребёнка: Куренкова Анисия Дмитриева
Смерть
1927