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Куренков Семен Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1869

Жена: Куренкова Анисия Дмитриева

Рождение ребёнка
11.08.1870

Дочь: Серафима Семеновна

Мать ребёнка: Куренкова Анисия Дмитриева

Рождение ребёнка
01.10.1872

Сын: Куренков Яков Семенович

Мать ребёнка: Куренкова Анисия Дмитриева

Рождение ребёнка
1874

Сын: Куренков Михаил Семенович

Мать ребёнка: Куренкова Анисия Дмитриева

Кафтанчиково, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
14.05.1875

Дочь: Елена Семеновна

Мать ребёнка: Куренкова Анисия Дмитриева

Рождение ребёнка
1878

Сын: Куренков Никифор Семенович

Мать ребёнка: Куренкова Анисия Дмитриева

Смерть
1927
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