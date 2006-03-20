Салиенко Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салиенко Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.2006

Пол

Мужской

Отец

1974 г.р.

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.2006

Отец: Салиенко Василий Иванович

Мать: Гопиенко Ирина Николаевна

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