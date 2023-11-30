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Петр Иванович

Место рождения

Семеновское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Отец

Около 1731 г.р.

Мать

1731 г.р.

Жена

1759 г.р.

Дети

Около 1779 г.р.
Около 1782 г.р.
Около 1786 г.р.
Около 1792 г.р.
Около 1794 г.р.
Около 1805 г.р.

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Иван Федорович

Мать: Аксинья Степановна

Семеновское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Федор Петрович

Мать ребёнка: Марфа Михайловна

Семеновское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Иван Петрович

Мать ребёнка: Марфа Михайловна

Семеновское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1782

Жена: Марфа Михайловна

Место жительства
С 1782 по 1795
Зрелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
В ревизии 1795 года указано, что переведен в сельцо Зрелово.
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Матрена Петровна

Мать ребёнка: Марфа Михайловна

Зрелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Марфа Михайловна

Зрелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Василий Петрович

Мать ребёнка: Марфа Михайловна

Зрелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Матвей Петрович

Мать ребёнка: Марфа Михайловна

Зрелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1831
Зрелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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