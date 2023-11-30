Петр Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: Иван Федорович
Мать: Аксинья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Федор Петрович
Мать ребёнка: Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Иван Петрович
Мать ребёнка: Марфа Михайловна
Бракосочетание
До 1782
Жена: Марфа Михайловна
Место жительства
С 1782 по 1795
В ревизии 1795 года указано, что переведен в сельцо Зрелово.
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Матрена Петровна
Мать ребёнка: Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Василий Петрович
Мать ребёнка: Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Матвей Петрович
Мать ребёнка: Марфа Михайловна
Смерть
1831