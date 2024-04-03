Яков Наумович
Место рождения
Дата рождения1806 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: Наум Петрович
Мать: Авдотья Варсунофьевна
Рождение ребёнка
1840 ст.
Дочь: Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Марфа Егоровна
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Аграфена Яковлевна
Мать ребёнка: Марфа Егоровна
Бракосочетание
До 1858
Жена: Марфа Егоровна
Упоминание
22.04.1858 ст.
Ревизия 10, 1858 № до 35 № после 32 " " глава семьи Наум Петрович главы семьи 1 сын Яков Наумович 1 сына 1 жена Марфа Егоровна 1 сына 1 дочь Татьяна Яковлевна 1 сына 2 дочь Аграфена Яковлевна ГАТО ф... Показать все
Смерть
После 1858