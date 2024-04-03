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Яков Наумович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: Наум Петрович

Мать: Авдотья Варсунофьевна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840 ст.

Дочь: Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Марфа Егоровна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Аграфена Яковлевна

Мать ребёнка: Марфа Егоровна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1858

Жена: Марфа Егоровна

Упоминание
22.04.1858 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ревизия 10, 1858 № до 35 № после 32 " " глава семьи Наум Петрович главы семьи 1 сын Яков Наумович 1 сына 1 жена Марфа Егоровна 1 сына 1 дочь Татьяна Яковлевна 1 сына 2 дочь Аграфена Яковлевна ГАТО ф... Показать все
Смерть
После 1858

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