Курамагомедова Диана Гиоргиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1973
Отец: Ивануш Георгий Георгиевич
Мать: Ивануш Мария Димьяновна
Рождение ребёнка
23.07.1996
Дочь: Юпашевская Наталья Олеговна
Отец ребёнка: Горьков Олег Васильевич
Рождение ребёнка
11.10.2006
Сын: Курамагомедов Георгий Амирович
Отец ребёнка: Курамагомедов Амир Раджабович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скочеляс Екатерина Олеговна
Отец ребёнка: Горьков Олег Васильевич