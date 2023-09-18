Курамагомедова Диана Гиоргиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курамагомедова Диана Гиоргиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1973

Отец: Ивануш Георгий Георгиевич

Мать: Ивануш Мария Димьяновна

Рождение ребёнка
23.07.1996

Дочь: Юпашевская Наталья Олеговна

Отец ребёнка: Горьков Олег Васильевич

Рождение ребёнка
11.10.2006

Сын: Курамагомедов Георгий Амирович

Отец ребёнка: Курамагомедов Амир Раджабович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курамагомедов Амир Раджабович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скочеляс Екатерина Олеговна

Отец ребёнка: Горьков Олег Васильевич

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