Лопатеева (Хорькова) (Хорькова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатеева (Хорькова) (Хорькова) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Алтынай, Сухой Лог, Свердловская область

Дата рождения

23.02.1953

Дата смерти

06.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1953

Отец: Хорьков Василий

Мать: Хорькова Федора

Алтынай, Сухой Лог, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.09.1975

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Шеляхин Александр

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.08.1982

Сын: Шеляхин Алексей

Отец ребёнка: Шеляхин Александр

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1988

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Дунаев Сергей

Развод
Неизвестно

Муж: Шеляхин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеляхин Александр

Развод
Неизвестно

Муж: Дунаев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунаев Сергей

Смерть
06.11.2021
Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Легочная недостаточность (пневмония)
Похороны
Неизвестно
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
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