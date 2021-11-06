Лопатеева (Хорькова) (Хорькова) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.02.1953
Дата смерти06.11.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1953
Отец: Хорьков Василий
Мать: Хорькова Федора
Рождение ребёнка
29.09.1975
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Шеляхин Александр
Рождение ребёнка
04.08.1982
Сын: Шеляхин Алексей
Отец ребёнка: Шеляхин Александр
Рождение ребёнка
1988
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Дунаев Сергей
Развод
Неизвестно
Муж: Шеляхин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеляхин Александр
Развод
Неизвестно
Муж: Дунаев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дунаев Сергей
Смерть
06.11.2021
Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Легочная недостаточность (пневмония)
Похороны
Неизвестно