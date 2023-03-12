Омелюгина Текуса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти18.08.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
В справке о смерти указано, что умерла в 63 года.
Рождение ребёнка
26.09.1916
Дочь: Смирнова Ираида Борисовна
Отец ребёнка: Омелюгин Борис Никитьевич
дер. Окуловская, Явенга, Вожегодского района, Вологодской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.08.1936
дер. Окуловская, Явенга, Вожегодского района, Вологодской области
Колхоз " Северянин".