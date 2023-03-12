Омелюгина Текуса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омелюгина Текуса Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

18.08.1936

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

В справке о смерти указано, что умерла в 63 года.
Рождение ребёнка
26.09.1916

Дочь: Смирнова Ираида Борисовна

Отец ребёнка: Омелюгин Борис Никитьевич

дер. Окуловская, Явенга, Вожегодского района, Вологодской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Омелюгин Борис Никитьевич

Смерть
18.08.1936
дер. Окуловская, Явенга, Вожегодского района, Вологодской области
Колхоз " Северянин".
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