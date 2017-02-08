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Батура Василий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.2017

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.2017

Отец: Батура Александр Васильевич

Мать: Батура Анна Николаевна

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