Евтушенко Трофим Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Евтушенко Григорий Трофимович
Мать ребёнка: Евтушенко Фиодосия
Рождение ребёнка
12.09.1925
Дочь: Сотникова Наталья Трофимовна
Мать ребёнка: Евтушенко Фиодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суворова Мария Трафимовна
Мать ребёнка: Евтушенко Фиодосия
Смерть
1943