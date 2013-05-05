Евтушенко Трофим Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евтушенко Трофим Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Евтушенко Григорий Трофимович

Мать ребёнка: Евтушенко Фиодосия

Рождение ребёнка
12.09.1925

Дочь: Сотникова Наталья Трофимовна

Мать ребёнка: Евтушенко Фиодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суворова Мария Трафимовна

Мать ребёнка: Евтушенко Фиодосия

Смерть
1943
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