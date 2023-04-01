Большакова (Заварзина) Валентина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1962
Сын: Большаков Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: Большаков Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
02.05.1973
Дочь: Большакова Елена Геннадьевна
Отец ребёнка: Большаков Геннадий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно