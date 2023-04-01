Большакова (Заварзина) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Заварзина) Валентина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1962

Сын: Большаков Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Большаков Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
02.05.1973

Дочь: Большакова Елена Геннадьевна

Отец ребёнка: Большаков Геннадий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Геннадий Иванович

Смерть
Неизвестно
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