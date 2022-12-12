Зубарев Григорий Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1714 ст.
Дата смертиОколо 1760 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1714 ст.
Отец: Зубарев Фёдор Игнатьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.
Сын: Зубарев Семён Григорьевич
Мать ребёнка: - Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.
Сын: Зубарев Сидор Григорьевич
Мать ребёнка: - Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.
Дочь: Зубарева Васса Григорьевна
Мать ребёнка: - Агафья Ивановна
Смерть
Около 1760 ст.