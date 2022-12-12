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Зубарев Григорий Фёдорович

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Место рождения

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1714 ст.

Дата смерти

Около 1760 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1679 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1714 ст.

Отец: Зубарев Фёдор Игнатьевич

Мать: не указана

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.

Сын: Зубарев Семён Григорьевич

Мать ребёнка: - Агафья Ивановна

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.

Сын: Зубарев Сидор Григорьевич

Мать ребёнка: - Агафья Ивановна

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.

Дочь: Зубарева Васса Григорьевна

Мать ребёнка: - Агафья Ивановна

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1760 ст.
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