Черкашина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкашин Виктор Викторович
Отец ребёнка: Черкашин Виктор Пименович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкашин Валерий Викторович
Отец ребёнка: Черкашин Виктор Пименович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цимфер (Черкашина) Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Черкашин Виктор Пименович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Черкашин Виктор Пименович
Бракосочетание
Неизвестно