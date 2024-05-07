Черкашина Мария Ивановна 1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черкашина Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкашин Виктор Викторович

Отец ребёнка: Черкашин Виктор Пименович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкашин Валерий Викторович

Отец ребёнка: Черкашин Виктор Пименович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цимфер (Черкашина) Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Черкашин Виктор Пименович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкашин Юрий Викторович

Отец ребёнка: Черкашин Виктор Пименович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкашин Виктор Пименович

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