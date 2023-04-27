von Eschborn und Cronberg Otto I.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1230
Дата смертиМежду 1255 и 1273
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1230
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1254
Сын: Von Eschborn Und Cronberg Franko IV.
Мать ребёнка: Von Eschborn Agnès
Бракосочетание
Около 1255
Жена: Von Eschborn Agnès
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1255 и 1273