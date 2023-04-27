von Eschborn und Cronberg Otto I. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Eschborn und Cronberg Otto I.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1230

Дата смерти

Между 1255 и 1273

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1230

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1254

Сын: Von Eschborn Und Cronberg Franko IV.

Мать ребёнка: Von Eschborn Agnès

Бракосочетание
Около 1255

Жена: Von Eschborn Agnès

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1255 и 1273