Волкова Наталья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1922
Дочь: Волкова Клавдия Ефимовна
Отец ребёнка: Волков Ефим Иванович
Рождение ребёнка
15.09.1924
Отец ребёнка: Волков Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Волков Александр Ефимович
Отец ребёнка: Волков Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Волкова Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Волков Ефим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Ефим Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
доярка
Смерть
Неизвестно