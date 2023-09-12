Волкова Наталья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Наталья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1922

Дочь: Волкова Клавдия Ефимовна

Отец ребёнка: Волков Ефим Иванович

Рождение ребёнка
15.09.1924

Сын: Волков Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Волков Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Волков Александр Ефимович

Отец ребёнка: Волков Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Волкова Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Волков Ефим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Ефим Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
доярка
Смерть
Неизвестно
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