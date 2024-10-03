Миронова Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1866 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.02.1902 ст.

Сын: Блинов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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