Миронова Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1866 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.02.1902 ст.
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно