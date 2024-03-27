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Монасып Мустакимов

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1766 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Мустаким Мурадалиев №44-74

Мать: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1836

Сын: Муса Монасыпов

Мать ребёнка: Шамсукамар Абдюшева

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1839

Сын: Гайса Монасыпов

Мать ребёнка: Шамсукамар Абдюшева

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1844

Сын: Юсуп Монасыпов

Мать ребёнка: Шамсукамар Абдюшева

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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