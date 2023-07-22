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Ткаченко Василий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Ткаченко Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ткаченко Николай Васильевич

Мать ребёнка: Ткаченко Степанида Ионовна

Рождение ребёнка
13.08.1926

Сын: Ткаченко Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Ткаченко Степанида Ионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пуринзова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Ткаченко Степанида Ионовна

Смерть
Неизвестно
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