Ткаченко Василий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Ткаченко Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ткаченко Николай Васильевич
Мать ребёнка: Ткаченко Степанида Ионовна
Рождение ребёнка
13.08.1926
Сын: Ткаченко Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Ткаченко Степанида Ионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пуринзова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Ткаченко Степанида Ионовна
Смерть
Неизвестно