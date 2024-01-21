Мещерякова (Пiвень) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерякова (Пiвень) Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1888 ст.

Дата смерти

07.04.1981

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1888 ст.

Отец: Пiвень Степан Никифорович(?)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1914 ст.

Сын: Мещеряков Поликарп Григорьевич

Отец ребёнка: Мещеряков Григорий Никифорович(?)

Усть-Мосиха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
07.04.1981
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