Мещерякова (Пiвень) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1888 ст.
Дата смерти07.04.1981
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Рождение
19.08.1888 ст.
Отец: Пiвень Степан Никифорович(?)
Рождение ребёнка
23.02.1914 ст.
Сын: Мещеряков Поликарп Григорьевич
Отец ребёнка: Мещеряков Григорий Никифорович(?)
Усть-Мосиха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
07.04.1981