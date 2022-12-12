Матвеев Алексей известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Алексей известно

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1884 ст.

Сын: Матвеев Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Матвеева не известно

Шунур большой, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Матвеева не известно

Шунур большой, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Матвеева не известно

Шунур большой, Яранский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева не известно

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Шунур большой, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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