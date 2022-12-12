Матвеев Алексей известно
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1884 ст.
Сын: Матвеев Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Матвеева не известно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Матвеева не известно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Матвеева не известно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матвеева не известно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно