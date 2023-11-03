Плюхин Ефим Епифанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плюхин Ефим Епифанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Плюхин Епифан Григорьев

Мать: Плюхина Мария Ильина

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Плюхин Яков Ефимов

Мать ребёнка: Плюхина Афимья Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Плюхин Сергей Ефимов

Мать ребёнка: Плюхина Афимья Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плюхина Афимья Алексеева

Смерть
Неизвестно
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