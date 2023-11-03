Плюхин Ефим Епифанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Плюхин Епифан Григорьев
Мать: Плюхина Мария Ильина
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Плюхин Яков Ефимов
Мать ребёнка: Плюхина Афимья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Плюхин Сергей Ефимов
Мать ребёнка: Плюхина Афимья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плюхина Афимья Алексеева
Смерть
Неизвестно