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Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муллин Кирилл (Корнило) Алексеевич

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Муллина Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Муллин Кирилл (Корнило) Алексеевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Муллин Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Муллин Кирилл (Корнило) Алексеевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Муллин Павел Кириллович

Отец ребёнка: Муллин Кирилл (Корнило) Алексеевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Муллин Евдоким Кириллович

Отец ребёнка: Муллин Кирилл (Корнило) Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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