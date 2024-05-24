Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Муллина Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Муллин Кирилл (Корнило) Алексеевич
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Муллин Кирилл (Корнило) Алексеевич
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Муллин Кирилл (Корнило) Алексеевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Муллин Евдоким Кириллович
Отец ребёнка: Муллин Кирилл (Корнило) Алексеевич
Смерть
Неизвестно