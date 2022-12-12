Мария Васильевна ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Васильевна ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1929 г.р.

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Василий ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лабуткин Степан Иванович ?

Рождение ребёнка
10.10.1929

Дочь: Лабуткина Валентина Степановна

Отец ребёнка: Лабуткин Степан Иванович ?

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1932
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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