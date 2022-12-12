Мария Васильевна ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1932
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Василий ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лабуткин Степан Иванович ?
Рождение ребёнка
10.10.1929
Дочь: Лабуткина Валентина Степановна
Отец ребёнка: Лабуткин Степан Иванович ?
Смерть
1932