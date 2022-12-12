Ржаницына (Сахарова) Анастасия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1911 ст.
Отец ребёнка: Ржаницын Руф Руфович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ржаницын Руф Руфович
Смерть
Неизвестно