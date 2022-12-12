Ржаницына (Сахарова) Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницына (Сахарова) Анастасия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1876 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1911 ст.

Сын: Ржаницын Алексей Руфович

Отец ребёнка: Ржаницын Руф Руфович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ржаницын Руф Руфович

Смерть
Неизвестно
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