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Соловьёв Сергей Викторович
Соловьёв Сергей Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Соловьёв Виктор Яковлевич
1929 г.р.
Мать
Соловьёва (Нефёдова) Александра (Шура) Васильевна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Соловьёв Виктор Яковлевич
Мать:
Соловьёва Александра (Шура) Васильевна
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