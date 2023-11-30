Фурсов Анисим (Онисим) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсов Анисим (Онисим) Васильевич

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

15.12.1888

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

1793 г.р.

Жена

Дети

1835 г.р.
1837 г.р.
1852 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Фурсов Василий Филатович

Мать: Фурсова Александра

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Фурсов Григорий Онисимович

Мать ребёнка: Фурсов ?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Сотникова Мелания Онисимовна

Мать ребёнка: Фурсов ?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Сотникова Ефросинья Онисимовна

Мать ребёнка: Фурсов ?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фурсов ?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фурсов ?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсов ?

Смерть
15.12.1888
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