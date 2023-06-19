Попов Михаил Михайлов
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти07.11.1811
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.02.1795
Жена: Попова Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
07.02.1801
Мать ребёнка: Попова Ульяна Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
07.11.1811