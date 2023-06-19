Попов Михаил Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Михаил Михайлов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

07.11.1811

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1775 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
22.02.1795

Жена: Попова Ульяна Алексеевна

Рождение ребёнка
07.02.1801

Сын: Попов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Попова Ульяна Алексеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
07.11.1811