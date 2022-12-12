Жерновкова Гликерия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жерновкова Гликерия Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Ксения Александровна

Отец ребёнка: Жерновков Александр Федорович

Рождение ребёнка
12.06.1901

Сын: Жерновков Петр Александрович

Отец ребёнка: Жерновков Александр Федорович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.05.1902

Сын: Жерновков Петр Александрович

Отец ребёнка: Жерновков Александр Федорович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
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