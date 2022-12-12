Жерновкова Гликерия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Ксения Александровна
Отец ребёнка: Жерновков Александр Федорович
Рождение ребёнка
12.06.1901
Сын: Жерновков Петр Александрович
Отец ребёнка: Жерновков Александр Федорович
Рождение ребёнка
03.05.1902
Сын: Жерновков Петр Александрович
Отец ребёнка: Жерновков Александр Федорович