Ефремов Леонид Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.09.1929
Дата смерти16.11.1961
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1929
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иришина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1956
Дочь: Ефремова Валентина Леонидовна
Мать ребёнка: Иришина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
04.11.1957
Дочь: Ефремова Любовь Леонидовна
Мать ребёнка: Иришина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
28.03.1960
Сын: Ефремов Григорий Леонидович
Мать ребёнка: Иришина Татьяна Ивановна
Смерть
16.11.1961