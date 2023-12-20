Ефремов Леонид Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Леонид Васильевич

Место рождения

Пузос, Чучковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

20.09.1929

Дата смерти

16.11.1961

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1928 г.р.

Дети

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1929

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Пузос, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иришина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
15.06.1956

Дочь: Ефремова Валентина Леонидовна

Мать ребёнка: Иришина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
04.11.1957

Дочь: Ефремова Любовь Леонидовна

Мать ребёнка: Иришина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
28.03.1960

Сын: Ефремов Григорий Леонидович

Мать ребёнка: Иришина Татьяна Ивановна

Смерть
16.11.1961

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