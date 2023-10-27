Трибулкина (Трищенкова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трибулкина (Трищенкова) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трищенков Василий

Мать: Трищенкова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трибулкин Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трибулкин Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трибулкина Лидия

Отец ребёнка: не указан

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