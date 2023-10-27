Трибулкина (Трищенкова) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трищенков Василий
Мать: Трищенкова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трибулкин Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трибулкин Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трибулкина Лидия
Отец ребёнка: не указан