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Ямашкин Владимир Николаевич

Место рождения

Маношкино

Дата рождения

30.11.1953

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1953

Отец: Ямашкин Николай

Мать: Ямашкина Мария Григорьевна

Маношкино
Рождение ребёнка
?.08.1978

Сын: Ямашкин Александр

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1980

Сын: Ямашкин Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
?.06.1988

Дочь: Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

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