Ямашкин Владимир Николаевич
Место рожденияМаношкино
Дата рождения30.11.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1953
Отец: Ямашкин Николай
Маношкино
Рождение ребёнка
?.08.1978
Сын: Ямашкин Александр
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1980
Сын: Ямашкин Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
?.06.1988
Дочь: Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?