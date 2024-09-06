Горохова (Преснякова) Анастасия Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1914
Дочь: (Горохов) Мария Александровна
Отец ребёнка: Горохов Александр Артемьевич
Рождение ребёнка
15.04.1917
Дочь: (Горохов) Александра Александровна
Отец ребёнка: Горохов Александр Артемьевич
Рождение ребёнка
15.09.1918
Дочь: (Горохов) Вера Александровна
Отец ребёнка: Горохов Александр Артемьевич
Смерть
Неизвестно