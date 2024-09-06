Горохова (Преснякова) Анастасия Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова (Преснякова) Анастасия Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Александр Артемьевич

Рождение ребёнка
18.06.1914

Дочь: (Горохов) Мария Александровна

Отец ребёнка: Горохов Александр Артемьевич

Рождение ребёнка
15.04.1917

Дочь: (Горохов) Александра Александровна

Отец ребёнка: Горохов Александр Артемьевич

Рождение ребёнка
15.09.1918

Дочь: (Горохов) Вера Александровна

Отец ребёнка: Горохов Александр Артемьевич

Смерть
Неизвестно

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