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Филимонова Варвара Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Филимонов Михей Фокеевич

Отец ребёнка: Филимонов Фокей Антонович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Филимонов Пётр Фокеевич

Отец ребёнка: Филимонов Фокей Антонович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Филимонов Степан Фокеевич

Отец ребёнка: Филимонов Фокей Антонович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Филимонова Фёкла Фокеевна

Отец ребёнка: Филимонов Фокей Антонович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Филимонова Мария Фокеевна

Отец ребёнка: Филимонов Фокей Антонович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Филимонова Прасковья Фокеевна

Отец ребёнка: Филимонов Фокей Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Фокей Антонович

Смерть
Неизвестно
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