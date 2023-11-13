Филимонова Варвара Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Филимонов Фокей Антонович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Филимонов Фокей Антонович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Филимонов Степан Фокеевич
Отец ребёнка: Филимонов Фокей Антонович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Филимонова Фёкла Фокеевна
Отец ребёнка: Филимонов Фокей Антонович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Филимонова Мария Фокеевна
Отец ребёнка: Филимонов Фокей Антонович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Филимонова Прасковья Фокеевна
Отец ребёнка: Филимонов Фокей Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно