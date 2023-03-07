Максимов Яков Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимов Яков Дмитриевич

Максимов Яков Дмитриевич

avatar

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

31.10.1890

Дата смерти

После 24.02.1918

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
02.11.1890
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Крестный: мещанин Ставрополя Иван Петрович Цынбарцев?
Бракосочетание
31.10.1909

Жена: Максимова Мария Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Довнести персоны, которые пока не в древе Поручители по жениху: Максимов и Сергунин Поручители по невесте: Луньков и Носков Павел Спиридонович - полный тезка ее отца.
Рождение ребёнка
02.09.1910

Дочь: Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Максимова Мария Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.06.1912

Дочь: Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Максимова Мария Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.11.1913

Сын: Максимов Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: Максимова Мария Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.11.1916

Сын: Максимов Михал Яковлевич

Мать ребёнка: Максимова Мария Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 24.02.1918
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close