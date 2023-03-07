Максимов Яков Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения31.10.1890
Дата смертиПосле 24.02.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
02.11.1890
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Крестный: мещанин Ставрополя Иван Петрович Цынбарцев?
Бракосочетание
31.10.1909
Жена: Максимова Мария Павловна
Довнести персоны, которые пока не в древе Поручители по жениху: Максимов и Сергунин Поручители по невесте: Луньков и Носков Павел Спиридонович - полный тезка ее отца.
Рождение ребёнка
02.09.1910
Дочь: Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Максимова Мария Павловна
Рождение ребёнка
17.06.1912
Дочь: Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Максимова Мария Павловна
Рождение ребёнка
21.11.1913
Сын: Максимов Виктор Яковлевич
Мать ребёнка: Максимова Мария Павловна
Рождение ребёнка
20.11.1916
Мать ребёнка: Максимова Мария Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 24.02.1918