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Петровский Алексей Иванович

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Место рождения

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

09.02.1861

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1861

Отец: Петровский Иван Константинович

Мать: Петровская Анна Ивановна

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.01.1886

Жена: Петровская Ольга Александровна

Зимненки, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.11.1887

Сын: Петровский Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Петровская Ольга Александровна

Ермоловка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.09.1890

Сын: Петровский Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Петровская Ольга Александровна

Каргино, Вешкаймский район
Рождение ребёнка
20.02.1894

Дочь: Петровская Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Петровская Ольга Александровна

Каргино
Рождение ребёнка
15.09.1895

Сын: Петровский Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Петровская Ольга Александровна

Каргино
Рождение ребёнка
09.11.1897

Дочь: Яковлева Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Петровская Ольга Александровна

Ховрино, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.03.1902

Сын: Петровский Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Петровская Ольга Александровна

Ховрино, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Петровская Серафима Алексеевна

Мать ребёнка: Петровская Ольга Александровна

Рождение ребёнка
05.08.1905

Дочь: Петровская Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Петровская Ольга Александровна

Смерть
После 1915
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