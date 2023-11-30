Петровский Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения09.02.1861
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1861
Бракосочетание
17.01.1886
Зимненки, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.11.1887
Сын: Петровский Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Петровская Ольга Александровна
Ермоловка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.09.1890
Сын: Петровский Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Петровская Ольга Александровна
Каргино, Вешкаймский район
Рождение ребёнка
20.02.1894
Дочь: Петровская Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Петровская Ольга Александровна
Каргино
Рождение ребёнка
15.09.1895
Сын: Петровский Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Петровская Ольга Александровна
Каргино
Рождение ребёнка
09.11.1897
Дочь: Яковлева Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Петровская Ольга Александровна
Рождение ребёнка
29.03.1902
Сын: Петровский Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Петровская Ольга Александровна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Петровская Серафима Алексеевна
Мать ребёнка: Петровская Ольга Александровна
Рождение ребёнка
05.08.1905
Дочь: Петровская Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Петровская Ольга Александровна
Смерть
После 1915