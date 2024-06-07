Рябых Лукерья 15.10.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рябых Лукерья

Место рождения

Деревня Скрипали, Самарской губернии

Дата рождения

15.10.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Скрипали, Самарской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябых Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Рябых Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябых Петр Иванович

Отец ребёнка: Рябых Сергей Иванович

Рождение ребёнка
07.10.1939

Сын: Рябов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Рябых Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно

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