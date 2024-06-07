Рябых Лукерья
Место рожденияДеревня Скрипали, Самарской губернии
Дата рождения15.10.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Скрипали, Самарской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябых Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Рябых Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябых Петр Иванович
Отец ребёнка: Рябых Сергей Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1939
Сын: Рябов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Рябых Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно