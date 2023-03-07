Оглоблин Емельян Иванович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
01.03.1846
Сын: Оглоблин Герасим Емельянович
Мать ребёнка: Оглоблина Агафья Савельевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ефросинья Емельяновна
Мать ребёнка: Оглоблина Агафья Савельевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Елизавета Емельяновна
Мать ребёнка: Оглоблина Агафья Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно