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Оглоблин Емельян Иванович

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Оглоблин Иван Петрович

Мать: Оглоблина Пелагея Михайловна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.03.1846

Сын: Оглоблин Герасим Емельянович

Мать ребёнка: Оглоблина Агафья Савельевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ефросинья Емельяновна

Мать ребёнка: Оглоблина Агафья Савельевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Елизавета Емельяновна

Мать ребёнка: Оглоблина Агафья Савельевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина Агафья Савельевна

Смерть
Неизвестно
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