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Евтин Филипп Петрович

Место рождения

Черняево, Тарский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Евтин Пётр Федорович

Мать: не указана

Черняево, Тарский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евтина Прасковья Алексеевна

Черняево, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
28.08.1842 ст.

Сын: Евтин Александр Филиппович

Мать ребёнка: Евтина Прасковья Алексеевна

Черняево, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
23.01.1846 ст.

Дочь: (Евтина) Пульхерия Филипповна

Мать ребёнка: Евтина Прасковья Алексеевна

Черняево, Тарский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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