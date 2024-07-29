Евтин Филипп Петрович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Евтин Пётр Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1842 ст.
Сын: Евтин Александр Филиппович
Мать ребёнка: Евтина Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
23.01.1846 ст.
Дочь: (Евтина) Пульхерия Филипповна
Мать ребёнка: Евтина Прасковья Алексеевна
Смерть
Неизвестно