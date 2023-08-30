Байрамкулов Султан Османович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1940
Дата смерти08.09.1986
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1940
Рождение ребёнка
08.07.1975
Дочь: Байрамкулова-Акбаева Мадина Султановна
Мать ребёнка: Байрамкулова-Айбазова Зарият Ханапийовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Байрамкулова-Айбазова Зарият Ханапийовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байрамкулова Вилена Султановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байрамкулова Бэла Султановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
08.09.1986