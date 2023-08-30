Байрамкулов Султан Османович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байрамкулов Султан Османович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1940

Дата смерти

08.09.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЗБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1940

Отец: Байрамкулов Осман Аубекирович

Мать: Байрамкулова Залимхан

Рождение ребёнка
08.07.1975

Дочь: Байрамкулова-Акбаева Мадина Султановна

Мать ребёнка: Байрамкулова-Айбазова Зарият Ханапийовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Байрамкулова-Айбазова Зарият Ханапийовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байрамкулова-Айбазова Зарият Ханапийовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байрамкулова Вилена Султановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байрамкулова Бэла Султановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
08.09.1986
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