Сурво (Лиуконен) Екатерина Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурво (Лиуконен) Екатерина Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1906

Отец: Лиуконен Абрам Гаврилович

Мать: Лиуконен Елизавета

Рождение ребёнка
01.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сурво Иван Иванович

Рождение ребёнка
01.10.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сурво Иван Иванович

Рождение ребёнка
01.10.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сурво Иван Иванович

Рождение ребёнка
01.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сурво Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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