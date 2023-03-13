Сурво (Лиуконен) Екатерина Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1906
Отец: Лиуконен Абрам Гаврилович
Мать: Лиуконен Елизавета
Рождение ребёнка
01.10.1932
Рождение ребёнка
01.10.1935
Рождение ребёнка
01.10.1942
Рождение ребёнка
01.10.1945
Смерть
Неизвестно