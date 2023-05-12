Феоктистова (Пономарева) Наталья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феоктистова (Пономарева) Наталья Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1963

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1963

Отец: Пономарев Юрий Викторович

Мать: Пономарева Валентина Ефимовна

Рождение ребёнка
19.06.1983

Дочь: Феоктистова Екатерина Олеговна

Отец ребёнка: Феоктистов Олег Валерьевич

Рождение ребёнка
09.07.1990

Сын: Феоктистов Вадим Олегович

Отец ребёнка: Феоктистов Олег Валерьевич

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область