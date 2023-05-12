Феоктистова (Пономарева) Наталья Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1963
Рождение ребёнка
19.06.1983
Дочь: Феоктистова Екатерина Олеговна
Отец ребёнка: Феоктистов Олег Валерьевич
Рождение ребёнка
09.07.1990
Сын: Феоктистов Вадим Олегович
Отец ребёнка: Феоктистов Олег Валерьевич
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область