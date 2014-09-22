Тоболева (Щербинина) Анастасия Филлиповна
Место рождения
Дата рождения24.04.1928
Дата смерти22.09.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1928
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.08.1950
Дочь: Гаврилова Антонида Михайловна
Отец ребёнка: Тоболев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
31.12.1952
Дочь: Зырянова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Тоболев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
19.01.1963
Сын: Тоболев Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Тоболев Михаил Петрович
Смерть
22.09.2014
Антоньевка, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край