Тоболева (Щербинина) Анастасия Филлиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тоболева (Щербинина) Анастасия Филлиповна

Место рождения

Соловьиха, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

24.04.1928

Дата смерти

22.09.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1928

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Соловьиха, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.08.1950

Дочь: Гаврилова Антонида Михайловна

Отец ребёнка: Тоболев Михаил Петрович

Рождение ребёнка
31.12.1952

Дочь: Зырянова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Тоболев Михаил Петрович

Рождение ребёнка
19.01.1963

Сын: Тоболев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Тоболев Михаил Петрович

Смерть
22.09.2014
Антоньевка, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
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