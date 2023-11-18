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Муртазина Файма Мугалимовна
Муртазина Файма Мугалимовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.08.1957
Пол
Женский
Отец
Муртазин Мугалим Ахметгалиевич
1929 г.р.
Мать
Муртазина (Галлямова) Марзия Файзулхаковна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЧС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1957
Отец:
Муртазин Мугалим Ахметгалиевич
Мать:
Муртазина Марзия Файзулхаковна
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